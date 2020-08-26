26.08.2020 (19:44)

Молодые летчики транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялись учебно-тренировочные полеты экипажей молодых летчиков.

Выпускники прошлого года прошли дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров. После сдачи зачётов пилоты были назначены в состав экипажей и приступили к полётам под руководством опытных инструкторов – летчиков первого класса.

В ходе учебно-тренировочных полетов на транспортных самолетах Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Ан-72 были отработаны взлёт, выполнение полёта по заданному маршруту и самый сложный элемент пилотирования — посадка. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полётного задания.

Полеты проходили как днем, так и в ночное время. Всего было совершено более 10 вылетов.



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