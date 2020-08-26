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26.08.2020 (19:35)

Российские наездники одержали победу в первом этапе международного конкурса АрМИ-2020 «Конный марафон» в Туве

Российские наездники финишировали в предгорье Саян и одержали победу в первом этапе конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр-2020, который впервые проходит на территории Российской Федерации в Республике Тыва.

В ходе двухдневного марафона участники конкурса преодолели более 130 километров, переправились через естественные водные преграды, прошли по условному минному полю и выполнили специальные конкурсные задания по эвакуации условно раненых военнослужащих и перевозке около тонны грузов.

Второй день марафона проходил в сложных погодных условиях: проливной дождь, скользкий и вязкий грунт увеличили нагрузку на лошадей. Как отметили сами участники конкурса, в таких условиях важно внимательно относится к животным: гладить их, общаться, чтобы лошади чувствовали поддержку наездника.

Справочно:

В конкурсе «Конный марафон» Армейских международных игр-2020 принимают участие военнослужащие вьючно-транспортных подразделения из России и Узбекистана. Конкурс продлится до 30 августа.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Конный марафон
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