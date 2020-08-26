26.08.2020 (19:25)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» лидирует по итогам первого эпизода международного конкурса «Кубок моря-2020»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» команды стран-участниц завершили первый эпизод состязаний — «Стрельба по плавающей мине».

В соответствии с результатами жеребьевки первыми выступили моряки Российской Федерации, которые успешно поразили цель и улучшили результат прошлого года на 10 секунд, затем на этап стрельбы вышел экипаж патрульного корабля «G-122» Азербайджанской Республики, который также успешно справился с задачей, но немного уступил по времени экипажу малого артиллерийского корабля «Махачкала».

По итогам первого конкурсного дня команда Российской Федерации заработала 40 баллов и на два балла опережает своих соперников.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы Пута ВМС Азербайджана и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице