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26.08.2020 (19:19)

Команда России завершила выступление во втором этапе конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»

Сборная команда из России завершила свое выступление во втором этапе конкурса VI Армейских международных игр-2020 «Полевая кухня», который проходит на полигоне Алабино Западного военного округа, заняв первое место и набрав 1328,5 балла. Второе место у команды из Узбекистана, которая набрала 1139,7 балла, третье — у Армении, набравшей 1139,5 балла.

В ходе второго этапа военные повара и пекари продемонстрировали мастерство в приготовлении пищи по произвольной рецептуре, а также в выпечке хлебобулочных изделий.

Завтра стартуют финальный этап состязаний, в котором военным поварам и пекарям стран-участниц конкурса предстоит сразиться в приготовлении пищи по установленному рецепту и выпечке хлеба.

В конкурсе принимают участие команды России, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана и Абхазии. Все участники конкурса соревнуются на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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