26.08.2020 (19:09)

Под Самарой завершены последние приготовления к МВТФ «Армия-2020»

В Самарской области завершены последние приготовления перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2020»

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа завершили помывку военной техники, выставили ее на площадке и приготовили к показу для гостей форума. На прошедшей генеральной репетиции были отточены слаженность действий между военнослужащими и экипажами боевых машин в ходе демонстрационного показа огневых возможностей как стрелкового оружия, так и тяжелого вооружения.

Кроме того, сотрудниками Самарского военно-исторического музея развернута выставка, на которой будут представлены исторические документы времен Великой Отечественной войны, в том числе и оригинал личного дела генерала инженерных войск Дмитрия Карбышева, который был замучен фашистами в плену. Также реконструкторы клуба «Александриец» создали импровизированный ипподром, на котором всадники в форме чёрных гусар покажут посетителям форума тонкости езды на лошадях.

28 августа площадка форума откроется в 11 часов. В течение дня спланированы культурно-досуговые мероприятия, показательные выступления приемов рукопашного боя военнослужащими бригады спецназа Центрального военного округа и спортсменов самарского филиала Центрального спортивного клуба армии, выполнение нормативов ГТО, демонстрация учебного боя мотострелковой роты при разгроме незаконного вооруженного формирования, форсирование военной техникой водной преграды. Первые два дня площадка форума будет работать до 18 часов.

Заключительный день форума также откроется в 11 часов. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума начнется в 15 часов.



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