26.08.2020 (18:55)

Команды-участницы международного конкурса «Безопасный маршрут» проводят тренировки на полигоне Нижегородской области

Военные инженеры России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана проводят практические тренировки на полигоне Ташлыково (Нижегородская область) в прокладывании самого безопасного маршрута для своих танковых подразделений в рамках конкурса Армейских международных игр – 2020.

Международный конкурс «Безопасный маршрут» организован в форме эстафеты и проводится поэтапно по маршруту протяженностью 1350 м.

В течение дня они совершат по два прохода трассы для закрепления навыков и слаженности действий.

На каждом из этапов трассы руководители и старшие команд подробно отрабатывают алгоритмы действий.

Справочно:

Конкурс «Безопасный маршрут» заключается в состязании команд, в ходе которого обеспечивается беспрепятственное прохождение колонн войск, на пути которых имеются всевозможные преграды – минные поля, завалы, рвы.

Участникам конкурса предстоит разминировать брод, участок противопехотного минного поля, преодолеть препятствие с использованием механизированного моста, разобрать лесной горящий завал.

Проведение состязаний позволит повысить профессиональное мастерство участников соревнований и определить лучшее в мире инженерное подразделение, а также экипаж инженерной машины и расчет механизированного моста.

Финал конкурса пройдет 30 августа 2020 года.

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