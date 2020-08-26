26.08.2020 (18:44)

Члены Общественного совета при Минобороны России вручили кубки победителям и призерам «Гонки чемпионов»

Члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации поздравили участников международного конкурса «Верный друг» и вручили им кубки победителей «Гонки чемпионов», которая была проведена по правилам «Дог-биатлона» среди участников от команд с самым высоким балом по результатам первого этапа конкурса.

Победителем «Гонки чемпионов» среди мужчин стал представитель команды Республики Узбекистан младший сержант Содик Дилмуродов с бельгийской овчаркой по кличке Клиф. Второе место досталось представителю команды ДОСААФ России Ивану Киркину, который выступал со служебной собакой породы немецкая овчарка Конни. Замкнул тройку лидеров кинолог из Республики Беларусь младший сержант Алексей Никончук с бельгийской овчаркой по кличке Декс.

Среди женщин кинологов первое место заняла представитель российской женской сборной ефрейтор Диана Зеленова с немецкой овчаркой Джеф.

Справочно:

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа. В составе восьми команд из шести стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологических расчетов из Алжира, Вьетнама, Белоруссии, Узбекистана и Израиля.

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