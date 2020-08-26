26.08.2020 (19:55)
В рамках научно-деловой программы МВТФ «Армия-2020» на стенде Департамента госзакупок Минобороны РФ проведена лекция-тренинг
Сегодня в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» на стенде Департамента государственных закупок Минобороны Российской Федерации проведена лекция-тренинг на тему: «Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Основной целью лекции-тренинга являлось ознакомление слушателей
с алгоритмом формирования и подачи заявок на участие в конкурентной процедуре, а также порядком их рассмотрения комиссией по осуществлению закупок.
Кроме того, участники лекции-тренинга ознакомлены с основными правилами подачи заявок на участие в конкурентных процедурах
на специализированной электронной площадке, оператором которой является ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».
В мероприятии приняли участие 21 человек, которые оказались неравнодушными и крайне заинтересованными слушателями, о чем свидетельствовало большое количество вопросов, заданных по ее окончанию.
Приобретенные в ходе лекции-тренинга навыки и знания будут способствовать повышению уровня квалификации участников конкурентных процедур и, соответственно, повышению эффективности и результативности закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа
и для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.