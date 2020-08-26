26.08.2020 (17:44)

В Дальневосточное ВОКУ прибыла команда Ирана для участия в международном конкурсе АрМИ-2020 «Суворовский натиск»

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (Амурская область) для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск» прибыла команда Исламской Республики Иран. Она стала восьмой командой-участницей одного из престижнейших конкурсов Армейских международных игр-2020. Ранее в училище прибыли команды Белоруссии, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России.

Военнослужащие были доставлены самолетом военно-транспортной авиации на аэродром Украинка. В училище команды по традиции встретили хлебом-солью, которые преподнесли девушки в русских народных костюмах. Почетный караул училища выполнил воинский ритуал, а военный оркестр исполнил гимн прибывшей страны.

Все необходимые карантинные мероприятия военнослужащие Ирана прошли в Подмосковье, поэтому решением главного судьи они сразу приступят к приему техники и изучению особенностей дальневосточного полигона. Для того, чтобы у иранских экипажей было больше времени на адаптацию, заезды индивидуальной гонки для них будут спланированы на завершающие дни индивидуальных гонок, которые начались накануне.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Всего на игры в Благовещенск прибыли около 100 военнослужащих стран-участниц.

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