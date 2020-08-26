26.08.2020 (17:25)

На международном конкурсе «Авиадартс-2020» состоится тактический эпизод «Авиамикс»

В рамках международного конкурса «Авиадартс-2020» состоится наиболее зрелищный этап соревнований — тактический эпизод «Авиамикс».

Во время «Авиамикса» экипажи Воздушно-космических сил покажут различные элементы соревнования военных летчиков, а также выполнят групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрируют воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и другие задачи по предназначению.

В ходе розыгрыша тактического эпизода летный состав отработает задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника.

В полетах будут задействованы более 30 самолетов и вертолетов ВКС, включая истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-28 и Ми-26.

В завершение тактического эпизода «Авиамикс» летчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрируют обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Справочно:

В международном конкурсе «Авиадарст-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. Задействованы самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-25 различной модификации, Як-130, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 различной модификации.

Зачет будет проводиться в четырех номинациях по родам авиации: истребительная, штурмовая, армейская на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября.

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