26.08.2020 (17:11)

Военные дознаватели впервые приняли участие в специальных учениях военной полиции «Страж-2020»

В ходе проведенных специальных учений военной полиции «Страж-2020» отрабатывались практические действия не только инспекторов военных комендатур и ВАИ, но и дознавателей военной полиции, впервые принимавших участие в них.

Так, в Московском территориальном гарнизоне отработаны практические действия дознавателей на одном из объектов Минобороны России по осмотру места преступления, допросу свидетелей и проведению иных процессуальных действий, позволяющих установить обстоятельства преступления, личности нападавших, а также принять меры по их розыску.

В целом результаты выполнения дознавателями вводных посредников, а также их действия при розыгрыше практических эпизодов, показали готовность к выполнению задач в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, условиях контртеррористических операций и чрезвычайного положения.

Оценка организации работы дознавателей в период проведения учений, полнота и правильность их действий при отработке вводных и в ходе розыгрышей практических действий будет дана на разборе результатов специальных учений «Страж порядка-2020» в Главном управлении военной полиции.

Дознаватели в ходе учений выполнили все основные задачи, в том числе в условиях контртеррористических операций и чрезвычайного положения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице