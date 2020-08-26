26.08.2020 (16:41)

Российские минометчики установили новый рекорд на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Российские минометчики установили новый рекорд на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который проходит на полигоне Широкий Карамыш.

Расчет на минометном комплексе 2С12А «Сани» в ходе проведения первого этапа соревнований «Индивидуальная гонка» поразил все цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74. На автомобиле «Урал-43206» военнослужащие российской команды безошибочно преодолели косогор, холм, брод, ограниченный проход обозначенный поворотами, колейный мост и проход в минно-взрывном заграждении.

Российские артиллеристы прошли трассу за 9 минут и 23 секунды, тем самым улучшив рекорд прохождения данного этапа, который в 2015 году составлял 10 минут и 2 секунды.

Военнослужащие Вьетнама впервые принимающие участие в конкурсе удерживают третью позицию. «Современная техника, предоставленная российской стороной, простая и надежная, это помогло провести тренировки без ошибок и нарушений требований безопасности. Ознакомившись и протестировав российские минометы будем в дальнейшем принимать решение о закупке данных образцов вооружения, которые усовершенствуют Вьетнамскую народную армию и усилят ее боевой потенциал», – поделился представитель Социалистической Республики Вьетнам старший полковник Чинь Ван Тханг.

В международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» принимают участие более 100 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Соревнование проходит в Саратовской области на базе 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

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