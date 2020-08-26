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26.08.2020 (16:38)

Российские экипажи на конкурсе «Танковый биатлон» демонстрируют стопроцентное поражение мишеней

Российские экипажи на конкурсе «Танковый биатлон» демонстрируют стопроцентное поражение мишеней.

Второй российский экипаж в составе старшего сержанта Сергея Михеева, сержанта Павла Золотько и младшего сержанта Баина Бодеева преодолел трассу международного конкурса «Танковый биатлон», поразив все мишени и пройдя маршрут без штрафов. Это позволило российским военнослужащим финишировать в заезде первыми с результатом 21 минута 12 секунд.

Вторыми финишировали танкисты Республики Казахстан с результатом 24 минуты 49 секунд.

Экипаж Республики Киргизия преодолели трассу за 27 минут 56 секунд.

Военнослужащие Республики Узбекистан завершили заезд с результатом 30 минут 11 секунды.

27 августа в 11:00 на полигоне Алабино в борьбу вступят третьи экипажи вышеуказанных стран.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
АрМИ , Танковый биатлон
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