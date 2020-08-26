26.08.2020 (16:19)

Российские снайперы продолжают борьбу в индивидуальном зачете на международном конкурсе АрМИ-2020 «Снайперский рубеж» в Белоруссии

Сегодня команда российских снайперов на международном конкурсе «Снайперский рубеж» в Белоруссии выполнила ряд упражнений индивидуального зачета, в ходе которых участники произвели стрельбу с выносом точки прицеливания и из неудобных положений.

В первом упражнении снайперам предстояло из положения лежа за три минуты поразить шестью выстрелами три мишени «поясная фигура» на дальности от 300 до 600 м. Для поражения каждой мишени стрелкам приходилось менять магазины своих винтовок.

За каждый точный выстрел в обоих упражнениях снайперу начислялось 10 баллов. Результатом каждого стрелка стала сумма набранных баллов.

В упражнении «Стрельба из неудобных положений» соревнующиеся поражали тремя патронами три грудных мишени на дальности от 200 до 600 м.

Особенность выполнения упражнения заключалось в том, что стрельба велась из неудобных положений из-за высокого порога, из окна, с крыши, меняясь после каждого выстрела, при этом стрелкам запрещалось касаться оружием препятствий.

Справочно:

В Республике Беларусь на полигоне Брестский продолжается первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором определится лучший снайпер и сформируется рейтинг участников в индивидуальном зачете.

В индивидуальном зачете каждый снайпер выполнит семь упражнений с различных дистанций и положений для стрельбы (лежа, стоя, с колена). Распределение мест участников осуществится по наименьшей сумме мест по итогам всех упражнений данного этапа.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители семи стран — России, Белоруссии, Армении, Вьетнама Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

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