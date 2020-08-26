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26.08.2020 (16:25)

Впервые на международном конкурсе «Безопасная среда» участники из девяти стран мира выступили на машинах химической разведки РХМ-4

Впервые на международном конкурсе «Безопасная среда» участники из девяти стран мира выступили на машинах химической разведки РХМ-4.

Перед конкурсом российскую военную технику освоили экипажи из Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик. Специально для них российские инструкторы провели дополнительные занятия и мастер-классы по экстремальному вождению.

Ранее военнослужащие из Китайской Народной Республики выступали на машинах химической разведки FZC02B, которые не позволяли преодолевать вплавь протяжённый брод глубиною более метра и проходили дополнительную дистанцию без водной преграды. Экипажи из Республики Беларусь доставили в Кострому на конкурс «Безопасная среда» свои разведывательные химические машины РХМ-4.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
Безопасная среда
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