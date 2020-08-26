26.08.2020 (15:59)

Команды из России и Узбекистана установили новый мировой рекорд по преодолению огненно-штурмовой полосы

Самым зрелищным моментом международных соревнований «Безопасная среда» стало преодоление военнослужащими из девяти стран мира огненно-штурмовой полосы в противогазах. Экипажи химической разведки из Российской Федерации и Республики Узбекистан в ходе этапа «Индивидуальная гонка» установили новый мировой рекорд, показав одинаковое время. Дважды за один день стрелка секундомера остановилась на отметке в 5 минут 14 секунд. Этот результат двух команд, официально зарегистрированный международными судьями и наблюдателями, стал лучшим за всю историю АрМИ.

Огненно?штурмовая полоса состоит из тринадцати препятствий,общей протяженностью 550 метров. Она включает в себя траншеи, канатную дорогу, горящие извилистые и огненные проходы, заборы и даже разрушенные здания. В ходе преодоления огненно-штурмовой полосы участниками соревнований организаторами конкурса предусмотрено широкое использование специальных горючих смесей и пиротехнических средств различного класса.

Данный этап требует от экипажей не только выносливости, ловкости, сноровки, силы воли, но и умения ориентироваться в условиях ограниченной видимости.

На полигоне Песочное (Ярославская область) выступили команды, представляющие Вооруженные силы девяти государств, включающие команды из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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