26.08.2020 (18:18)

На конкурсе «Десантный взвод» российская команда одержала победу в биатлоне в составе взводов

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020), подведены итоги биатлона в составе взводов со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей.

На полигоне Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Завеличье прошла заключительная часть второго этапа конкурса, в котором команды соревновались в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами. Им предстояло совершить по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений (лежа, с колена и стоя), гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей. Всего на старт вышли десантники из 10 стран мира, принимающих участие в конкурсе.

Все участники «десантного биатлона» соревновались с российскими автоматами АК-74М, пулеметами РПКС-74 и гранатометами РПГ-7Д, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая использовала оружие отечественного (китайского) производства.

Первыми на старт биатлона вышла команда Российской Федерации, которая уверенно прошла дистанцию с тремя огневыми рубежами, допустив минимальное количество промахов, показала отличное время.

Стартовавшие следом команды Алжира, Китая, Белоруссии и других стран не смогли улучшить время, показанное российскими десантниками.

Комментируя результаты этапа конкурса, заместитель главного судьи гвардии полковник Вадим Говоров пояснил: «Завершившийся этап показал отличную физическую и морально-психологическую подготовку всех участников соревнований, их силу воли и жажду победы. Но победила, та команда, которая на сегодняшний день лучше всех подготовлена».

По итогам «Десантного биатлона» первое место завоевала команда Российской Федерации, с результатом 1 час 05 минут и 22 секунды. Второй результат показали десантники Народно-освободительной армии Китая, уступившие нашей команде 05 секунд. Третье место – у десантников из Республики Беларусь.

Завтра на полигоне Струги Красные экипажи боевых машин будут соревноваться в гонке преследования.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице