26.08.2020 (15:55)
Военнослужащие Дальней авиации выполнили практические стрельбы из штатного оружия
В соединении Дальней авиации ВКС в Саратовской области прошли плановые учебно-боевые стрельбы из штатного оружия.
Основной задачей занятия по огневой подготовке являлась отработка и приобретение у личного состава практических навыков ведения огня из пистолета Макарова и автомата Калашникова по обозначенным целям из различных положений.
Перед выполнением практической части мероприятия военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.
Все военнослужащие, принимавшие участие в учебно-боевых стрельбах, показали положительные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.