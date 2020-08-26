26.08.2020 (15:52)

Участники международных штабных переговоров по подготовке к СКШУ «Кавказ-2020» совершили рекогносцировочную поездку на полигон Капустин Яр

Сегодня члены военных делегаций - участников штабных переговоров по подготовке к СКШУ «Кавказ-2020» от вооруженных сил Республики Беларусь, Мьянмы, Республики Индия, Исламской Республики Иран и Исламской Республики Пакистан совершили рекогносцировочную поездку на полигон Капустин Яр (Астраханская обл.).

В ходе рекогносцировки военнослужащие иностранных армий ознакомились с полигоном, местами и направлениями розыгрышей практических действий воинских контингентов своих стран, посетили полевой пункт управления, предназначенный для работы совместного штаба руководства учением.

На командном пункте офицерами Генерального штаба и Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации до членов иностранных военных делегаций был доведён замысел и порядок предстоящих совместных действий на полигоне в ходе основного этапа СКШУ «Кавказ-2020».

Штабные переговоры с представителями вооруженных сил стран - участниц СКШУ «Кавказ-2020» стартовали в г. Волгограде 25 августа с.г. В них принимают участие военные делегации из Белоруссии, Мьянмы, Индии, Ирана и Пакистана.

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