26.08.2020 (18:09)

На "Десантном взводе" российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод” (Конкурс), проходящий в рамках Международных армейских игр “АрМИ-2020”, подвели итоги биатлона в составе взводов со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей.

На полигоне Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения “Завеличье” прошла заключительная часть второго этапа Конкурса, в котором команды соревновались в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами, на котором им предстояло совершить по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений (лежа, с колена и стоя), гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей. Всего на старт вышли десантники из 10 стран мира, принимающих участие в Конкурсе.

Все участники “десантного биатлона” соревновались с российскими автоматами АК-74М, пулеметами РПКС-74 и гранатометами РПГ-7Д, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая использовала оружие отечественного (китайского) производства.

Первыми на старт вышла биатлона вышла команда Российской Федерации, которая уверенно прошла дистанцию с тремя огневыми рубежами, допустив минимальное количество промахов, показала отличное время.

Стартовавшие следом команды Алжира, Китая, Белоруссии и других стран не смогли улучшить время, показанное российскими десантниками.

Комментируя результаты этапа Конкурса, заместитель главного судьи гвардии полковник Вадим Говоров пояснил: “Завершившийся этап показал отличную физическую и морально-психологическую подготовку всех участников соревнований, их силу воли и жажду победы. Но победила, та команда, которая на сегодняшний день лучше всех подготовлена”.

По итогам “десантного биатлона”, первое место завоевала команда Российской Федерации, с результатом 1 час 05 минут и 22 секунды. Второй результат показали десантники Народно-освободительной армии Китая, уступившие нашей команде 05 секунд. Третье место у десантников из Республики Беларусь, с результатом 1 час 19 минут 58 секунд.

Завтра на полигоне “Струги Красные” экипажи боевых машин будут соревноваться в гонке преследования.

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