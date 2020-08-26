26.08.2020 (15:41)

Российская команда лидирует после первого этапа международного конкурса «Безопасная среда»

После завершения первого этапа «Индивидуальная гонка» международного конкурса «Безопасная среда» экипаж российской команды занимает лидирующую позицию в турнирной таблице с наилучшим показателем 22 минуты 49 секунд.

Данный показатель также является мировым рекордом за всю шестилетнюю историю соревнований. С отставанием около трех минут второе место занимают военнослужащие из Республики Беларусь. На третьем месте расположилась команда из Республики Армения. Последующие места распределились следующим образом: команда Китайской Народной Республики занимает четвертую позицию, за ней следует экипаж из Республики Узбекистан, и вслед за ними расположилась команда Социалистической Республики Вьетнам, прошедшая дистанцию с показателем 39 минут 29 секунд.

За один соревновательный день российская команда установила сразу три мировых рекорда. Экипаж химической разведки из России превзошел своих соперников по скорости обнаружения источников ионизирующего излучения. Военнослужащим удалось обнаружить радиоактивный объект за 35 секунд, тем самым установив абсолютный рекорд в данном элементе состязания. Даже победители АрМИ-2019, которым принадлежит предыдущий рекорд, выполняли данный норматив на две секунды дольше.

На заключительном рубеже – огнево?штурмовой полосе команды из Российской Федерации и Республики Узбекистан в ходе этапа «Индивидуальная гонка» установили новый мировой рекорд, показав одинаковое время. Дважды за один день стрелка секундомера остановилась на отметке в 5 минут 14 секунд. Этот результат двух команд, официально зарегистрированный международными судьями и наблюдателями, стал лучшим за всю историю АрМИ.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – «Эстафеты» – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице