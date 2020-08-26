26.08.2020 (17:58)

Подведены итоги второго этапа международного конкурса «Морской десант»

По итогам проведенного состязания в общекомандном зачете на первом месте команда морских пехотинцев ВМФ Российской Федерации, на втором месте – команда военнослужащих республики Таджикистан.

Второй этап конкурса «Тропа выживания» проводился для определения рейтинга среди взводов морской пехоты команд-участников конкурса. По условиям состязания, военнослужащие в составе взвода морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью около 2 километров, оборудованную более чем 10 препятствиями по всей протяженности маршрута.

Особенностью прохождения трассы было наличие огневого рубежа, где участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, команды на самом последнем отрезке трассы выполняли нормативы по военно-медицинской подготовке – осуществляли транспортировку раненого на носилках до финиша.

Во вторник, 1 сентября состоится третий этап конкурса – «Эстафета». В ходе его проведения участники будут соревноваться в мастерстве на бронетранспортерах.

Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Хмелевка» Балтийского флота с 23 августа по 5 сентября. В нём принимают участие команды морских пехотинцев России и военнослужащих республики Таджикистан.

Вход для зрителей на всеармейский конкурс – свободный.

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