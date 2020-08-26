26.08.2020 (17:54)

Военный университет представил электронный научно-образовательный комплекс «Российская военная классика в современном контексте»

Военный университет представил на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» уникальные результаты интеллектуальной деятельности по направлениям гуманитарного, юридического и экономического профилей подготовки

Гуманитарная составляющая экспозиции Военного университета была представлена электронным научно-образовательным комплексом «Российская военная классика в современном контексте». Он создан для изучения наследия великих отечественных полководцев и военных мыслителей. Коллективом авторов были подготовлены электронные пособия: «Генералиссимус А.В. Суворов», «Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов», «Генерал от инфантерии М.Д. Скобелев», «Офицерский корпус России в географических исследованиях». Каждое пособие состоит из разделов, через которые предлагается изучать наследие военного классика, или определенную проблему военного строительства.

Юридический профиль представил программно-аппаратный комплекс обучения, контроля и обобщения нарушений норм международного гуманитарного права. Программа позволяет вести учет и «подшивать» к делу все поступившие факты о нарушениях: протоколы, видео, аудио и другие документы, подтверждающие совершенные на территории других государств преступления. Комплекс отвечает всем современным требованиям, включает материалы и термины, применяемые непосредственно в условиях боевых действий и постконфликтном времени. Он прост в применении, может работать на всех операционных системах, используемых Минобороны России, поддерживается работа и на планшетах, что позволяет существенно упростить работу органам военной юстиции.

Расширить финансовые знания позволит программный комплекс по оценке уровня финансовой грамотности военнослужащих, лиц гражданского персонала и профилактики девиантного поведения при неоправданных финансовых рисках. Разработанный программный продукт включает в себя тестовые задания, методические материалы, а также вычислительный модуль – «калькулятор процентов», позволяющий на основе основных данных об условиях предоставления кредита рассчитать итоговую выплаченную сумму и оценить экономическую безопасность такого кредита.



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