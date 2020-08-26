26.08.2020 (15:35)

Тральщики Балтийского флота освободили район от учебных мин

В рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа минно-тральная группа в составе базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдового тральщика «Василий Поляков» соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота отработала задачи по противоминному обеспечению развертывания корабельных сил флота в районы боевой подготовки.

В морских полигонах боевой подготовки корабли произвели реальное траление условного судоходного фарватера от учебных якорных мин, выставленных накануне. Затем экипажи тральщиков уничтожили макеты плавающей мины огнем артиллерии, а также отработали ряд элементов совместной задачи по радиационной, химической и биологической защите.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Балтийского моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.



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