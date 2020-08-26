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26.08.2020 (15:31)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 54 боеприпаса времён Великой Отечественной войны

Группы разминирования соединения морской пехоты и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота на территории Калининградской области обезвредили 54 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В лесном массиве в районе поселка Павлово Балтийского городского округа специалисты соединения морской пехоты обезвредили 53 взрывоопасных предмета, среди них 49 артиллерийских снарядов калибра 88 мм, одна ручная граната Ф-1 и один взрыватель к артиллерийскому снаряду.

Сапёры мотострелкового полка обезвредили 76-мм артиллерийский снаряд в поле в районе поселка Голубево Гурьевского городского округа. Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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