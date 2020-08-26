Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2020 (17:42)

Корабли Балтийского флота отразили воздушный налет отработали противолодочные задачи в море

На тактическом учении противолодочных сил Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи корвета «Стойкий» и малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе учения корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000.

Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по реальной воздушной мишени, поставленной береговой артиллерийской установкой «Акация». Также корабли отработали задачи по плаванию в узкозти, совместному маневрированию, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Применение новейших образцов вооружения и военной техники продемонстрируют в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020» в Кронштадте с 27 по 29 августа
В Ленинградской области подняты по тревоге воздушные поисковые группы в рамках крупномасштабного учения
Военный оркестр ЗВО выступил в Эрмитаже с концертом, посвящённом 180-летию Петра Чайковского
Комплексы «Искандер-М», системы «Град» и мотострелки ЗВО сосредоточились в Ленинградской области в рамках учения

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false