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26.08.2020 (15:25)

Артисты ЦДРА стали участниками церемонии открытия международного конкурса «Страж порядка»

Творческая группа Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе приняла участие в церемонии открытия 4-го международного конкурса «Страж порядка», который в рамках Армейских международных игр-2020 проводится в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Церемония открытия состоялась в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот», где участников и гостей конкурса встречали марши в исполнении военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Непосредственно участников соревнований от подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и команд Республики Армения и Исламской Республики Иран приветствовал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко.

Вслед за этим ведущие церемонии солист ЦДРА Алексей Зубарев пригласил на сценическую площадку творческий коллектив центрального военного учреждения культуры. В качестве музыкального приветствия солисты исполнили песню Дениса Майданова «Флаг моего государства».

В дальнейшем свое исполнительское мастерство артисты ЦДРА продемонстрировали в ходе представления команд-участниц. Так, при представлении команды Республики Армения солистка концертного ансамбля Джульетта Минеева исполнила лирическую композицию «Моя Армения». Когда речь зашла о команде Исламской Республики Иран, она же вместе с солистом Александром Нефедовым порадовали трогательной песней «Сердце земли моей». А в честь команды Российской Федерации прозвучала композиция «Россия, вперед!». Стремительную композицию Олега Газманова исполнили все солисты творческой группы.

И по сложившейся традиции, в заключение церемонии открытия международного конкурса «Страж порядка» в исполнении артистов Центрального Дома Российской Армии прозвучал марш военной полиции России.

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Метки:
Культура , Центральный дом Российской Армии
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