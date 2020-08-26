26.08.2020 (17:32)

В Армении стартовал второй день этапа «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» АРМИ-2020

На высокогорном полигоне учебного центра минобороны Армении стартовал второй день военно-спортивного этапа «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

Военнослужащие сдали нормативы по военно-медицинской подготовке: с оружием и в экипировке участники соревновались в эвакуации с поля боя условно раненого военнослужащего и оказании ему первой медицинской помощи.

В командном зачете первое место заняла команда из Республики Беларусь, на втором месте команда из России и третьими стали спортсмены из Армении.

Испытания для участников состязаний в этапе «Профессионал» завершатся 27 августа ориентированием на местности на учебно-тренировочном комплексе военно-спортивного лицея имени М. Мелконяна Минобороны Армении.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице