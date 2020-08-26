26.08.2020 (15:19)

Разведчик из Афганистана в одиночестве отстаивает честь страны на втором этапе Армейских международных игр

Сегодня стартовал второй этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки», в котором помимо 8 основных команд принимают участие две одиночные, в их составе по одному человеку – из Исламской Республики Афганистан и Южно-Африканской Республики.

Военнослужащий из Афганистана рядовой Азизи Араш с гордостью отстаивает честь своей страны на международных соревнованиях: «Сегодня я сдаю нормативы по тактике, РХБЗ, переноске боеприпасов. Мне нужно посмотреть и доложить нашей команде как проходят соревнования, этапы. Наша команда планирует принять участие в играх в 2021 году».

На втором этапе международного конкурса разведчики из Афганистана и ЮАР выполнили такие нормативы по боевой подготовке, как скрытное передвижение к объекту противника перебежками и переползанием, доставка боеприпасов под огнем противника переползанием на боку, надевание противогаза.

Второй этап «Конкурс разведчиков-специалистов» включает в себя преодоление маршрута в условиях сложной местности на боевых машинах пехоты (БМП) и выполнение военнослужащими нормативов по боевой подготовке. Механики-водители преодолевают дистанцию длиной 7,5 км на БМП и демонстрируют навыки вождения на 15 различных препятствиях.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2020 проходит с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

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