26.08.2020 (17:21)

Разведчик из России установил новый рекорд на Армейских международных играх по вождению БМП

Механик-водитель команды Российской Федерации в ходе II этапа Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020» установил рекорд по прохождению маршрута на боевых машинах пехоты (БМП) в сложных условиях местности за всю историю проведения конкурса международных игр.

Военнослужащим из 8 стран предстояло на максимальной скорости преодолеть маршрут длиной 7,5 км. Дистанция включает в себя 15 различных препятствий, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров. Также механики-водители продемонстрировали навыки вождения БМП в упражнениях по развороту машины на 90 градусов и проходу между столбами на спусках и подъемах. Разведчику из России удалось прийти к финишу за 12 минут и 19 секунд. Военнослужащий на 39 секунды побил рекорд, который также установила российская команда на соревнованиях в 2018.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2020, который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан в их составе по одному человеку.

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