26.08.2020 (15:07)

Двукратные победители «Военного ралли» захватили лидерство по итогам первого этапа конкурса

Двукратные победители конкурса «Военного ралли» Арейских международных игр — водители из России — по результатам индивидуальных заездов захватили лидерство в общекомандном зачете и стартовали с первых позиций во втором этапе состязаний.

Российские экипажи КамАЗов и «Уралов» — победители «Военного ралли» последних двух лет — уверенно продемонстрировали лучшие результаты в индивидуальной гонке, обеспечили первые стартовые позиции во втором этапе и первое место в предварительном итоговом протоколе конкурса.

Первый этап соревнований военных водителей завершился в понедельник. В этом году участники заездов проехали по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек штурманы экипажей получили за несколько минут до старта. Водители преодолели маршрут протяженностью около 100 километров по пересеченной местности, горному рельефу и песчаным участкам с затяжными подъемами.

В соревновательной программе международного конкурса «Военное ралли» участвуют команды Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также вне конкурса — вторая команда от России и представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ, «Урал» и бронеавтомобилях «Тигр-М». По предварительным итогам лидерство в общем зачете закрепилось за командой Вооруженных Сил Российской Федерации.

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