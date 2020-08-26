26.08.2020 (17:13)

Российские военнослужащие лидируют по итогам двух конкурсов на Армейских международных играх в Новосибирске

Команда разведчиков из России показала лучший результат в ходе II этапа Международных соревнований «Отличники войсковой разведки-2020», которые проходят в Новосибирской области.

Этап «Конкурс разведчиков-специалистов» включал в себя преодоление маршрута в условиях сложной местности на боевых машинах пехоты (БМП) и выполнение военнослужащими нормативов по боевой подготовке. Так, механикам-водителям предстояло пройти дистанцию длиной 7,5 км на БМП и продемонстрировать навыки вождения на 15 различных препятствиях.

Механик-водитель российской команды установил рекорд прохождения трассы за всю историю проведения конкурса международных игр, дойдя до финиша за 12 минут и 19 секунд. Военнослужащий на 39 секунд побил рекорд, который также установила российская команда на соревнованиях в 2018.

Кроме того, участники конкурса выполнили такие нормативы по боевой подготовке, как оказание медицинской помощи и оттаскивание раненого, развёртывание радиосвязи, скрытное передвижение к противнику перебежками и переползанием, надевание противогаза.

По итогам двух этапов соревнований Российская команда сохраняет лидерство, вторую и третью строчку занимают команды из Белоруссии и Узбекистана.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит с 23 августа по 05 сентября на территории Новосибирского высшего военного командного училища – одного из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.

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