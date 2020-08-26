26.08.2020 (16:56)

На «Десантном взводе» команды соревнуются в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами

Сегодня на конкурсе «Десантный взвод», проходящем в рамках «АрМИ-2020» в Псковской области, проводятся соревнования в составе подразделений. Десантники совершают марш-бросок на 10 километров с тремя огневыми рубежами. На старт вышли представители 10 стран, в том числе из России, Китая, Белоруссии, Алжира, Конго, Мили, Камбоджи и др.

По условиям конкурса, десантники соревнуются в марш-броске на 10 километров с выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатометов из различных положений.

Со старта команды уходили на дистанцию пять километров, после чего выполняли упражнения стрельб из положения лежа (для РПКС-74 — с сошек, для АКС-74 — с руки без упора, для РПГ-7Д — из положения лежа). Затем команды отправились на 500-метровый круг, после преодоления которого выполнили упражнения стрельб из положения с колена (для РПКС-74 — лежа с сошек), после чего снова выдвинулись на 500-метровый круг, по окончании которого выполнили упражнения стрельб из положения стоя (для РПКС-74 — лежа с сошек). По окончании стрельбы десантники преодолели 4-километровый круг и финишировали в составе подразделения.

Первыми на старт биатлона вышла команда Российской Федерации, следом приняли старт команды Алжира, Белоруссии и Китая. Наши десантники уверенно прошли дистанцию с тремя огневыми рубежами и показали высокий результат, который послужил ориентиром для других команд.

Впереди выступления основных соперников российской сборной. В первую очередь это команды Китая, Белоруссии и Алжира, которые также полны решимости выиграть этап.

Сегодня после подведения итогов соревнования будут объявлены результаты второго этапа и определены места команд после двух этапов конкурса.

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