26.08.2020 (14:53)

Безопасность на форуме ЮВО «Армия-2020» в Армении обеспечат подразделения военной полиции

Более 50 военнослужащих из состава подразделений военной полиции российской военной базы в Армении будут привлечены к обеспечению безопасности проведения военно-технического форума «Армия-2020» в Ростовской области.

Военные полицейские организуют контроль соблюдения правопорядка на территории военных городков «Большая Крепость» и «Полигон» в Гюмрийском военном гарнизоне и на военном аэродроме Эребуни в Ереване, где пройдут мероприятия форума.

Кроме того, в обеспечении военно-патриотического мероприятия будут участвовать подразделения радиационной, химической и биологической защиты, противовоздушной обороны, инженерных войск и военные медики.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения. На статический показ будет привлечено более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут показаны современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа.

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