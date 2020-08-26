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26.08.2020 (14:47)

Команды-участницы соревнований по военно-медицинскому многоборью оказали помощь условно раненым в стационарных условиях

Средний и младший медицинский персонал армий России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины состязался в умении качественно и быстро оказывать помощь раненым в стационарных условиях.

Участники конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в Республике Узбекистан в рамках VI Армейских международных игр, выполнили упражнения в симуляционном центре учебного полигона Фориш.

Военные медики показали на манекенах умение проводить сердечно-легочную реанимацию, катетеризацию мочевого пузыря, внутривенно вводили лекарственные препараты и демонстрировали различные техники наложения повязок.

Результаты упражнений будут объявлены после заседания судейской комиссии, которая тщательно проанализирует технику выполнения медицинских манипуляций и ошибки конкурсантов.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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