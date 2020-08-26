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26.08.2020 (16:35)

Военнослужащие России и Узбекистана в раках конкурса «Эльбрусское кольцо» выполнят финальное спецзадание первого этапа «Стрельба в составе группы»

Сегодня в Кабардино-Балкарии в четвёртый соревновательный день международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» военнослужащим предстоит выполнить финальное специальное задание первого этапа «Стрельба в составе группы».

Команды от Узбекистана и России выполнят пятую специальную задачу — стрельбу в составе группы. На конкурсе Россия представлена подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военных округов, Федеральной службы войск национальной гвардии.

Стрельба будет вестись с четырех рубежей горного стрельбища на травянистом склоне в районе города Тырныауз. Средняя дальность до целей — до 250 м.

Всего в соревнованиях принимают участие более 70 человек (5 команд) из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» — Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
Эльбрусское кольцо , АрМИ
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