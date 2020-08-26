26.08.2020 (16:11)

Из трех квалификационных заездов международного конкурса «Инженерная формула» команда из России стала лучшей в двух

На полигоне Волжский в Волгоградской области завершились первые три этапа квалификационных заездов международного конкурса «Инженерная формула» в рамках АрМИ–2020.

По итогам заездов первыми в номинации «Лучший экипаж для отрывки котлованов» стала команда Белоруссии, на втором месте — Россия, третье место у команды Лаоса.

В номинации «Лучший экипаж путепрокладчика» первое место заняла команда России, второе — Белоруссия, третье — Лаос.

В номинации «Лучший экипаж инженерной машины разграждения» первыми также оказалась команда России, второе место у Белоруссии и третье — у команды Лаоса.

Экипажи преодолели трассу длиной в 3 км с 26 препятствиями такими, как ров, колейный мост, эскарп, брод и др.

Финальные заезды и награждение победителей конкурса «Инженерная формула» состоятся 28 августа на полигоне Волжский Волгоградской области на базе Межвидового регионального учебного центра инженерный войск ВС РФ.

Справочно:

Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной около 3 км оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — 22 человека.

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