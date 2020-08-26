26.08.2020 (14:43)

Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» преодолели горную полосу препятствий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» преодолели горную полосу препятствий

В ходе третьего дня международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» первые три команды России проявили свое мастерство в прохождение горной полосы препятствий, являющейся самым сложным специальным заданием конкурса.

При выполнении упражнений военнослужащие преодолели спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, ручей по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса. По условиям конкурса все преграды военнослужащие преодолевают в обмундировании и со штатным вооружением.

Также сегодня команды Узбекистана и команда России №2 Восточного военного округа преодолеют горные препятствия, а в это время российские команды Воздушно-десантных войск, Южного военного округа и Росгвардии будут соревноваться в стрельбе на горном полигоне.

В ходе первых соревновательных дней участники состязались в ориентировании в горной местности, лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Подведение итогов первого этапа конкурса пройдет после выполнения всеми командами специальной задачи «Горная полоса препятствий».

Справочно:

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» стартовал 23 августа на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарской Республике.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военных округов и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» — Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице