26.08.2020 (16:01)

В Севастополе прошла сертификация судей и жеребьёвка участников международного конкурса «Глубина-2020»

В Севастополе прошла сертификация судей и жеребьёвка участников международного конкурса «Глубина» в рамках проведения АрМИ-2020.

В Севастополе на базе Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота России под руководством главного судьи конкурса «Глубина» состоялась сертификация судей, в ходе которой они подтверждали свою квалификацию и получали допуск к судейству.

После этого прошла жеребьёвка и распределение команд по этапам конкурса, и в торжественной обстановке результаты жеребьёвки были доведены до участников соревнований.

Сегодня у представителей иностранных сборных был завершающий день тренировок, а завтра, 27 августа, пройдёт торжественная церемония открытия конкурса «Глубина».

В ходе соревнований водолазным специалистам предстоит показать свои навыки и умения в выполнении всех заданий, включённых в программу, таких, как работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводная сварка, сборка фланца, а также оказание первой медицинской помощи при спасении тонущего в воде.

В соответствии с действующими противоэпидемическими рекомендациями ежедневно участники конкурса проходят медицинский осмотр.

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