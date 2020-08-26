26.08.2020 (16:06)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин посетил международный кинологический конкурс «Верный друг»

Сегодня в 470-м центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и представители Общественного совета при Минобороны России посетили второй этап международного кинологического конкурса «Верный друг» — «300-метровая полоса препятствий со служебными собаками».

Кинологи со служебными собаками на специально оборудованном для этого стадионе преодолевали различные препятствия: легкоатлетический барьер, глухой забор, лестницу, участок гранатометания, участок переползания, окоп, бум и брод.

Генерал-полковник Александр Фомин поздравил участников конкурса и вручил им кубки победителей «Гонки чемпионов», которая была проведена по правилам «Дог-биатлона» среди участников от команд с самым высоким балом по результатам первого этапа конкурса.

Также замглавы военного ведомства с представителями Общественного совета при Минобороны России посетил племенной питомник служебных собак «Красная звезда», где состоялся показ пород служебных собак, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Справочно:

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа. В составе восьми команд из шести стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологических расчетов из Алжира, Вьетнама, Белоруссии, Узбекистана и Израиля.

Российскую Федерацию представляет команда, сформированная по результатам отборочных этапов в военных округах и флотах, видах и родах ВС РФ, а также женская и мужская сборные команды ДОСААФ России, участвующие вне конкурса.

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