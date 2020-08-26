26.08.2020 (14:34)

Международный конкурс «Безопасная среда» собрал рекордное количество фан-клубов и зрителей из 20 стран мира

Более 3 тыс. зрителей посетили конкурс «Безопасная среда» на полигоне Песочное (Ярославская область). География болельщиков самого зрелищного состязания Армейских международных игр-2020 охватывает страны Африки (Ангола, Мозамбик, Конго), Азии (Камбоджа, Лаос, Вьетнам), а также страны ближнего зарубежья. На протяжении нескольких лет военнослужащие из Саудовской Аравии – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко — изучают условия конкурса в ходе тренировок экипажей РХБ разведки при подготовке к конкурсу.

Полигон, расположенный на границе Костромской и Ярославской областей, собрал специалистов не только из ближайших регионов России, но и Дальнего Востока. На зрительских трибунах фан-клубы из различных стран с национальной атрибутикой и национальными флагами скандировали лозунги в поддержку экипажей РХБ разведки. Участник международного конкурса командир экипажа химической разведки команды Республики Мозамбик младший лейтенант Антонью Жуаким Муггута признался, что за него болеют не только в родной республике, но и вся Африка.

Справочно:

Впервые в конкурсе участвуют сразу девять команд, представляющих вооруженные силы России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом и участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа — эстафеты — конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.



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