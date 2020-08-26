26.08.2020 (14:31)

Погода добавила экстрима в действия военных автоинспекторов на международном конкурсе «Дорожный патруль» в Узбекистане

Погода добавила экстрима в действия военных автоинспекторов на площадке для экстремального вождения в ходе конкурса Армейских международных игр «Дорожный патруль» в Узбекистане.

Сегодня на автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан в ходе проведения первого этапа состязаний неожиданно поднявшийся ветер со скоростью свыше 21 м/с не оказал влияния на проведение старта команд.

Понявшийся сильный ветер и пыльная буря добавили экстрима в действия водителей, потребовав от участников команд более точного вождения и ювелирного прохождения элементов гонки на площадке для экстремального вождения автомобиля.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ–2020 на старт с экстремальным вождением и выполнением элементов контраварийной подготовки вышли представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.

Основные мероприятия состязательной части конкурса будут проводиться до 2 сентября включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа. Первый этап — «Соревнование специалистов» — экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка. Второй этап — «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Справочно:

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. В 2019 году конкурс проводился на территории Ирана.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Узбекистана предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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