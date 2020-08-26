26.08.2020 (14:26)

Сразу три мировых рекорда установлено за один соревновательный день на международном конкурсе «Безопасная среда»

На полигоне Песочное, расположенном на границе Костромской и Ярославской областей, за один соревновательный день международного конкурса «Безопасная среда» установлено сразу три мировых рекорда.

Экипаж химической разведки из России превзошел своих соперников по скорости обнаружения источников ионизирующего излучения. Военнослужащим удалось обнаружить радиоактивный объект за 35 секунд, тем самым установив абсолютный рекорд в данном элементе состязания. Даже победители АрМИ-2019, которым принадлежит предыдущий рекорд, выполняли данный норматив на две секунды дольше.

На заключительном рубеже огненно-штурмовой полосы команды из Российской Федерации и Республики Узбекистан в ходе этапа «Индивидуальная гонка» установили новый мировой рекорд, показав одинаковое время. Дважды за один день стрелка секундомера остановилась на отметке в 5 минут 14 секунд. Этот результат двух команд, официально зарегистрированный международными судьями и наблюдателями, стал лучшим за всю историю Армейских международных игр.

Но главным рекордом всего этапа «Индивидуальная гонка» стало установление экипажем из России лучшего результата за весь период проведения международного конкурса «Безопасная среда». Команда преодолела трассу полигона без штрафных баллов, при этом выполнив 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите, продемонстрировав рекордное время: 22 минуты 49 секунд. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

Справочно:

Впервые в конкурсе участвуют сразу девять команд, представляющих вооруженные силы России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом и участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа — эстафеты — конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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