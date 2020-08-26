26.08.2020 (14:23)

Московские суворовцы своими разработками произвели фурор на форуме «Армия-2020»

Научно-технические разработки воспитанников Московского суворовского военного училища (СВУ) Даниила Лабутина, Анатолия Корякина и Тимура Турсункулова получили высокую оценку на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Под руководством заместителя начальника Московского СВУ по инновационным образовательным технологиям Элисо Шерихай ребята выполнили и представили на Форуме проекты, которые вызвали неподдельный интерес у взрослой, просвещенной в техническом отношении, аудитории.

На суд искушенной публики ребята представили несколько своих проектов. Один из них под названием «Дозор» представляет собой двухместный багги высокой проходимости, предназначенный для патрулирования охраняемой территории, ведения разведки (БПЛА самолетного типа) и уничтожения беспилотных летательных аппаратов с помощью постановщика помех.

Не менее интересен проект «Засада» - это концептуальный прототип перспективного противотанкового комплекса, состоящего из десантируемых на танкоопасных направлениях автоматизированных мобильных модулей, управляемых с использованием беспилотного летательного средства с элементами искусственного интеллекта.

Ребята разработали также комплекс «Прометей», который представляет собой подвижный пункт управления, радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника, а также проект «Паук» – ловец дронов, который предназначен для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника без их уничтожения для последующего изучения.

Примечательно, что ранее суворовцы были отмечены за свои изобретения на Международном фестивале инновационных научных идей «Старт в науку».

Экспозиция Московского СВУ с уникальными разработками своих воспитанников представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», проходящем в КВЦ «Патриот ЭКСПО».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице