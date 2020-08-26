26.08.2020 (14:12)

Лауреатов конкурса «Прорыв в будущее» наградили на форуме «Армия-2020»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках Международного военно-патриотического форума «Армия-2020» состоялась торжественная церемония награждения победителя и призеров конкурса «Прорыв в будущее» («Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации»).

В первой части церемонии, прошедшей в демонстрационной зоне экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА», участники конкурса представили гостям форума свои инновационные проекты.

Как отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Приходько, с каждым годом конкурс «Прорыв в будущее» вызывает все больший интерес и внимание в научных кругах, среди представителей высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций и научных рот военного ведомства.

«При этом практически в каждой третьей конкурсной работе в составе авторского коллектива присутствуют один или несколько операторов научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации. Безусловно, такое внимание к конкурсу со стороны молодого поколения военных ученых не может не радовать», — добавил генерал-майор Андрей Приходько.

Победителем конкурса «Прорыв в будущее» в 2020 году стал коллектив авторов Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», представивших инфракрасную систему автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов, разработанную для решения актуальной научно-технической задачи — автономной посадки беспилотных летательных аппаратов различного типа на слабооборудованные посадочные площадки в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях.

Второе место занял представитель 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России с проектом «Перспективный многофункциональный взрыватель с электронным блоком, залитым полимерной композицией с добавлением углеродных нанотрубок, обеспечивающий требуемую безотказность при пробитии прочных преград». Практическое воплощение данного проекта повысит эффективность действия боеприпасов в 1,2 раза, исключая несрабатывание взрывателей от контактных нагрузок.

Третье место присуждено авторскому коллективу 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Минобороны России с научно-техническим проектом «Коррозионностойкий сборно-разборный трубопровод из композиционных материалов», основная цель которого является создание и обеспечение устойчивого функционирования сборно-разборных трубопроводов в системе материально-технического обеспечения ВС РФ и сокращение потерь горючего при транспортировании по трубопроводу путем повышения конструктивной надежности линейной части трубопровода на основе коррозионностойких композитных труб.

Лауреатами конкурса «Прорыв в будущее» стали 15 авторских коллективов и отдельных представителей высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций Минобороны России и научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

По завершении презентации конкурсных работ, занявших призовые места, на главной сцене форума «Армия-2020» начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров в торжественной обстановке вручил дипломы и памятные подарки призерам и лауреатам конкурса «Прорыв в будущее».Ф



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