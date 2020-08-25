25.08.2020 (19:55)
В Беларуси участники конкурса «Полярная звезда» продемонстрировали свои навыки стрельбы из гранатомета и пулемета
Сегодня, во второй день проведения международного конкурса «Полярная звезда», российские и белорусские десантники состязались в мастерстве владения гранатомётом и пулеметом.
Участники соревнований в специальном стрелковом комплексе точно и быстро поразили все мишени расположенных на расстоянии от 30 до 100 метров, в строго обозначенных позициях, длинными очередями из пулемета ПКМ.
После чего участники команд выполнили упражнение, имитирующее действия стрелка при внезапном столкновении с противником. В ходе выполнения упражнений десантники поразили цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Также десантники уничтожили условного противника огнем из автоматов АКС-74 и с применением наступательных гранат.
Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья