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25.08.2020 (19:55)

В Беларуси участники конкурса «Полярная звезда» продемонстрировали свои навыки стрельбы из гранатомета и пулемета

Сегодня, во второй день проведения международного конкурса «Полярная звезда», российские и белорусские десантники состязались в мастерстве владения гранатомётом и пулеметом.

Участники соревнований в специальном стрелковом комплексе точно и быстро поразили все мишени расположенных на расстоянии от 30 до 100 метров, в строго обозначенных позициях, длинными очередями из пулемета ПКМ.

После чего участники команд выполнили упражнение, имитирующее действия стрелка при внезапном столкновении с противником. В ходе выполнения упражнений десантники поразили цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Также десантники уничтожили условного противника огнем из автоматов АКС-74 и с применением наступательных гранат.

Международный этап конкурса «Полярная звезда»  проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию  на конкурсе представляют  десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Полярная звезда
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