25.08.2020 (19:33)

Российские снайпера успешно прошли через «Чехарду» и «Пирамиду», устроенную в Республике Беларусь, в рамках конкурса «Снайперский рубеж»

В Республике Беларусь на полигоне «Брестский» продолжается первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором определится лучший снайпер и сформируется рейтинг участников в индивидуальном зачете.

Сегодня снайпера прошли через упражнение «Чехарда», поразив цели размещенных на металлическом гонге размером 50х50 см со световым индикатором вибрации на дальностях от 300 до 700 метров из СВД.

Для успешного выполнения упражнения снайперам необходимо было 10 боеприпасами за 1,5 минуты поразить 5 целей, причем каждая мишень поднималась не более чем на 15 секунд.

После «Чехарды» российские снайперы отработали один из сложнейших элементов индивидуального зачета - упражнение «Пирамида». Оно уникально разновидностью мишеней и дальностью стрельбы по ним - от 150 до 500 метров.

Во время испытания стрелки поразили учебные цели, имитирующие стрелка в окопе, снайпера в засаде, наблюдателя и другие фигуры.

В ходе выполнения упражнения участники выбирали позицию для ведения огня самостоятельно - стоя, с колена, лежа без применения упора, из-за профильного щита с окнами.

В индивидуальном зачете каждый снайпер выполнит 7 упражнений с различных дистанций, положений для стрельбы (лежа, стоя, с колена), мишеням и ограниченным интервалом времени. Распределение мест снайперов осуществится по наименьшей сумме мест по итогам всех упражнений данного этапа.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители 7 стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице