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26.08.2020 (12:55)

В Новороссийской ВМБ Черноморского флота проведено тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне

В пункте базирования кораблей Новороссийской военной-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено плановое тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне кораблей и пункта базирования объединения.

По замыслу учения, морякам предстояло предотвратить проведение диверсий подводными диверсионными группами условного противника, как в пунктах базирования кораблей, так и на береговых объектах НВМБ.

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника выполнили водолазные спуски на различные глубины с борта противодиверсионного катера «Суворовец» и патрульных катеров типа «Раптор», произвели осмотр днища и винто-рулевых групп кораблей и судов в целях обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

В свою очередь, группа водолазов-минёров отработала действия по разминированию условных взрывных устройств, установленных на подводной части корабля.

Моряки успешно справились с поставленной задачей, дежурными силами объединения были предотвращены все попытки проникновения и проноса условными диверсионными группами макетов взрывных устройств к объектам базы.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, в том числе экипажи кораблей и катеров НВМБ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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