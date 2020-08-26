26.08.2020 (12:55)
В Новороссийской ВМБ Черноморского флота проведено тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне
В пункте базирования кораблей Новороссийской военной-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено плановое тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне кораблей и пункта базирования объединения.
По замыслу учения, морякам предстояло предотвратить проведение диверсий подводными диверсионными группами условного противника, как в пунктах базирования кораблей, так и на береговых объектах НВМБ.
Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника выполнили водолазные спуски на различные глубины с борта противодиверсионного катера «Суворовец» и патрульных катеров типа «Раптор», произвели осмотр днища и винто-рулевых групп кораблей и судов в целях обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.
В свою очередь, группа водолазов-минёров отработала действия по разминированию условных взрывных устройств, установленных на подводной части корабля.
Моряки успешно справились с поставленной задачей, дежурными силами объединения были предотвращены все попытки проникновения и проноса условными диверсионными группами макетов взрывных устройств к объектам базы.
В учении приняли участие более 200 военнослужащих, в том числе экипажи кораблей и катеров НВМБ.