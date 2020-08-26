26.08.2020 (12:59)

В Ростовской области на МВТФ «Армия-2020» будет организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту

В Ростовской области на территории Международного военно-технического форума «Армия-2020» будет организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту.

Посетителям форума предложат пройти профессиональное и психологическое тестирование для определения склонности к военной службе в войсках Южного военного округа. Также специалисты пункта отбора познакомят всех желающих с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, сообщат о предусмотренных российским законодательством льготах и социальных гарантиях военнослужащих.

Прошедшим предварительный профессиональный отбор предложат подать заявление и пройти основные испытания для оформления на военную службу по контракту.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия-2020» состоится в 10:00 (МСК) 27 августа на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В этом году спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в форуме ЮВО примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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