26.08.2020 (12:49)

Военнослужащие военнои полиции ЮВО в Абхазии ликвидировали условных диверсантов в ходе рейда совместно с ВАИ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие военнои полиции ЮВО в Абхазии ликвидировали условных диверсантов в ходе рейда совместно с ВАИ

В Республике Абхазия на общевойсковом полигоне Нагвалоу прошли учения с участием военнослужащих военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы.

Военнослужащие отработали действия по организации и оборудованию совместного поста ВАИ и военной полиции, а также полевого контрольно-пропускного пункта (КПП) с огневыми позициями в условиях вооруженного конфликта.

В рамках совместной отработки действий была организована круглосуточная постовая работа дорожно-патрульной службы с выполнением задач по контролю за передвижением воинских колонн, досмотру и пропуску транспорта, и предотвращению передвижения диверсионно-разведывательных групп противника в составе воинских колонн.

По замыслу учения при проверке у одного из водителей военного автомобиля КамАЗ были выявлены фальшивые документы, военные полицейские и инспекторы ВАИ заняли круговую оборону на КПП мобильного поста, в свою очередь автомобиль «Тигр» сил поддержки перекрыл проезд.

Инспектор ВАИ по громкой связи потребовал заглушить двигатель и выйти из машин. В ответ группа водителей и пассажиров не подчинилась требованиям, открылаогонь из стрелкового оружия и предприняла попытку прорыва

В результате боестолкновения часть диверсантов была ликвидирована ответным огнём, также военными полицейскими были задержаны члены незаконного вооруженного формирования.

Для создания условий боевой обстановки на учении активно применялись холостые боеприпасы, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 50 единиц техники военной полиции и ВАИ.

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